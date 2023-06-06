Абдулхаиров Мазит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Бурхаметов Абдулхаир
Мать: Исаева Кузея
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мазитова Хания
Мать ребёнка: Махмубя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мазитов Абдулсалим
Мать ребёнка: Махмубя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мазитов Абдулгазис
Мать ребёнка: Махмубя
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мазитов Абдулнасыр
Мать ребёнка: Махмубя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мазитова Биби
Мать ребёнка: Махмубя
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мазитов Абдулхаким
Мать ребёнка: Махмубя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махмубя
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно