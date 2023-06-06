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Абдулхаиров Мазит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Бурхаметов Абдулхаир

Мать: Исаева Кузея

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мазитова Хания

Мать ребёнка: Махмубя

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мазитов Абдулсалим

Мать ребёнка: Махмубя

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мазитов Абдулгазис

Мать ребёнка: Махмубя

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мазитов Абдулнасыр

Мать ребёнка: Махмубя

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мазитова Биби

Мать ребёнка: Махмубя

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мазитов Абдулхаким

Мать ребёнка: Махмубя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмубя

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно