село Старое Шаймурзино, село Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старое Шаймурзино

Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Татарстан
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
71Старое Шаймурзино (Иски-Шаймурза), д. удел.при р. Цыльне.553020410021019Мечетей магометанских 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Больше-Цыльнинская волость
10. Ст. Шаймурзина, деревня бывшая государственная и удельная, при речке Цыльне, дворов 327, жителей 2481, 3 мечети, 3 школы, 6 лавок, 2 поташн. з.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Больше-Цильнинская волость
26Старое Шаймурзино (Иски Шаймурза), село, при рч. Малой Цильне; н. ч. и т.595959718111746

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Иске ШәйморзаСтарое ШаймурзиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Дрожжановский район
189147Старое Шаймурзиносело54°45'47°59'N-38-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Старошаймурзинское сельское поселение
92624485101с Старое Шаймурзиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close