- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
71Старое Шаймурзино (Иски-Шаймурза), д. удел.при р. Цыльне.553020410021019Мечетей магометанских 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
10. Ст. Шаймурзина, деревня бывшая государственная и удельная, при речке Цыльне, дворов 327, жителей 2481, 3 мечети, 3 школы, 6 лавок, 2 поташн. з.
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
26Старое Шаймурзино (Иски Шаймурза), село, при рч. Малой Цильне; н. ч. и т.595959718111746
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Иске ШәйморзаСтарое ШаймурзиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189147Старое Шаймурзиносело54°45'47°59'N-38-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Старошаймурзинское сельское поселение
92624485101с Старое Шаймурзиносело