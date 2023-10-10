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Барьяхтар Николай Филиппович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927

Отец: Барьяхтар Филипп Захарович

Мать: Барьяхтар Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Головко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Барьяхтар Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барьяхтар Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барьяхтар Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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