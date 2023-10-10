Барьяхтар Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения13.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Головко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Барьяхтар Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барьяхтар Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно