Барьяхтар (Чекарамит) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Чекарамит Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Барьяхтар Захар Филиппович
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
16.03.1925
Дочь: Аянот София Филипповна
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович
Рождение ребёнка
13.12.1927
Сын: Барьяхтар Николай Филиппович
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович
Смерть
Неизвестно