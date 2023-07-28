Барьяхтар (Чекарамит) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар (Чекарамит) Мария Ильинична

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Чекарамит Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Барьяхтар Захар Филиппович

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович

Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович

Бракосочетание
До 1923

Муж: Барьяхтар Филипп Захарович

Рождение ребёнка
16.03.1925

Дочь: Аянот София Филипповна

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович

Рождение ребёнка
13.12.1927

Сын: Барьяхтар Николай Филиппович

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Захарович

Смерть
Неизвестно