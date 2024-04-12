Барьяхтар (Зипир) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Головко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Барьяхтар Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барьяхтар Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно