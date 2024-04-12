Барьяхтар (Зипир) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар (Зипир) Софья Васильевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Головко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Барьяхтар Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барьяхтар Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барьяхтар Николай Филиппович

Смерть
Неизвестно
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