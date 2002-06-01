Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1909

Дата смерти

01.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1909

Отец: Липкарт (Lipphardt) Иван (Иоганес Johannes)

Мать: Lipphardt (Bierig Бириг Бирих) Emilia Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кнауб не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петри Амалия Александровна

Отец ребёнка: Петри Александр Яковлевич

Комсомольское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Рон (Петри) Эрна Александровна

Отец ребёнка: Петри Александр Яковлевич

Комсомольское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.08.1947

Дочь: Кнауб Фрида

Отец ребёнка: Кнауб не известно

Рождение ребёнка
1951

Сын: Кнауб Виктор

Отец ребёнка: Кнауб не известно

Смерть
01.06.2002
Надгробный камень: https://grabsteine.genealogy.net/tomb.php?cem=4548&tomb=52&b=&lang=ru

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