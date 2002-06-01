Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1909
Дата смерти01.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кнауб не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петри Амалия Александровна
Отец ребёнка: Петри Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Рон (Петри) Эрна Александровна
Отец ребёнка: Петри Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.08.1947
Дочь: Кнауб Фрида
Отец ребёнка: Кнауб не известно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кнауб Виктор
Отец ребёнка: Кнауб не известно
Смерть
01.06.2002
Надгробный камень: https://grabsteine.genealogy.net/tomb.php?cem=4548&tomb=52&b=&lang=ru