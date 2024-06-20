Петри Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петри Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петри Амалия Александровна

Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна

Комсомольское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Комсомольское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Рон (Петри) Эрна Александровна

Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна

Комсомольское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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