Петри Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петри Амалия Александровна
Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Рон (Петри) Эрна Александровна
Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна
Смерть
Неизвестно