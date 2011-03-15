Рон (Петри) Эрна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРон (Петри) Эрна Александровна

Рон (Петри) Эрна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1937

Дата смерти

15.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1937

Отец: Петри Александр Яковлевич

Мать: Кнауб Амалия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ron Heiko

Отец ребёнка: Рон Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ron Waldemar Германович

Отец ребёнка: Рон Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рон Helmut Германович

Отец ребёнка: Рон Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рон Ольга Olga Германовна

Отец ребёнка: Рон Герман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рон Герман

Смерть
15.03.2011
Германия
Причина смерти: Лейкемия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close