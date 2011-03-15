Рон (Петри) Эрна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1937
Дата смерти15.03.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1937
Отец: Петри Александр Яковлевич
Мать: Кнауб Амалия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ron Heiko
Отец ребёнка: Рон Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рон Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рон Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рон Ольга Olga Германовна
Отец ребёнка: Рон Герман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рон Герман
Смерть
15.03.2011
Германия
Причина смерти: Лейкемия