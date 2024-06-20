Кнауб не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнауб не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кнауб Катарина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кнауб Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кнауб Эрна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кнауб Амалия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1947

Дочь: Кнауб Фрида

Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Кнауб Виктор

Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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