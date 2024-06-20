Кнауб не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кнауб Катарина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кнауб Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кнауб Эрна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кнауб Амалия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1947
Дочь: Кнауб Фрида
Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кнауб Виктор
Мать ребёнка: Кнауб (Липкарт) Амалия Ивановна
Смерть
Неизвестно