Сухорослов Степан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
16.08.1830
Мать ребёнка: Сухорослова Екатерина Елисеева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Федора Степанова
Мать ребёнка: Сухорослова Екатерина Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сухорослово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно