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Сухорослов Степан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Сухорослов Григорий Иванов

Мать: Сухорослова Варвара Прохорова

Рождение ребёнка
16.08.1830

Сын: Сухорослов Лупп Степанов

Мать ребёнка: Сухорослова Екатерина Елисеева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Федора Степанова

Мать ребёнка: Сухорослова Екатерина Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорослова Мария Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорослова Екатерина Елисеева

Место жительства
Неизвестно
Сухорослово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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