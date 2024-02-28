Сухорослов Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти09.02.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1804
Сын: Сухорослов Степан Григорьев
Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сухорослов Яков Григорьев
Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сухорослов Федор Григорьев
Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина Григорьева
Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сухорослов Симеон Григорьев
Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова
Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1827
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1853