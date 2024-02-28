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Сухорослов Григорий Иванов

Место рождения

Сухорослово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1783

Дата смерти

09.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сухорослов Иван Нефедов

Мать: Сухорослова Ирина Исаакова

Сухорослово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сухорослов Степан Григорьев

Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сухорослов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сухорослов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина Григорьева

Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сухорослов Симеон Григорьев

Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1827

Дочь: Настасья Григорьева

Мать ребёнка: Сухорослова Варвара Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорослова Федосья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорослова Варвара Прохорова

Место жительства
Неизвестно
Сухорослово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.02.1853
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