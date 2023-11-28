Сухорослов Федор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
09.04.1850
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
27.05.1851
Сын: Сухорослов Иона (Иоан) Федоров
Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
15.07.1852
Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
17.02.1855
Сын: Сухорослов Василей Федоров
Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно