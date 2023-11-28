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Сухорослов Федор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сухорослов Григорий Иванов

Мать: Сухорослова Варвара Прохорова

Рождение ребёнка
09.04.1850

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
27.05.1851

Сын: Сухорослов Иона (Иоан) Федоров

Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Сухорослов Илья Федоров

Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова

Рождение ребёнка
17.02.1855

Сын: Сухорослов Василей Федоров

Мать ребёнка: Сухорослова Ульяна Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорослова Ульяна Александрова

Место жительства
Неизвестно
Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
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