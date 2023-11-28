Сухорослова Ульяна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1850
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Сухорослов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
27.05.1851
Сын: Сухорослов Иона (Иоан) Федоров
Отец ребёнка: Сухорослов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1852
Отец ребёнка: Сухорослов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
17.02.1855
Сын: Сухорослов Василей Федоров
Отец ребёнка: Сухорослов Федор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно