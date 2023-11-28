Сухорослова Екатерина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорослова Екатерина Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

31.05.1841

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1830

Сын: Сухорослов Лупп Степанов

Отец ребёнка: Сухорослов Степан Григорьев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Сухорослов Степан Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухорослов Степан Григорьев

Смерть
31.05.1841
Причина смерти: от Родов
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