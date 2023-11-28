Сухорослова Екатерина Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти31.05.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1830
Отец ребёнка: Сухорослов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Сухорослов Степан Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1841
Причина смерти: от Родов