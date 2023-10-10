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Грошиков Герасим Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1820

Отец: Грошиков Иван Никитич

Мать: Грошикова Анна Самойловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Грошиков Еремей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Горемыкина Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Грошиков Григорий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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