Грошиков Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения26.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1820
Отец: Грошиков Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Грошиков Еремей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Горемыкина Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Грошиков Григорий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно