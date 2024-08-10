Горемыкина (Грошикова) Ирина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Грошикова) Ирина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Грошиков Герасим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1861

Муж: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1863

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Горемыкин Спиридон Георгиевич

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1866

Сын: Горемыкин Антон Георгиевич

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1869

Сын: Горемыкин Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1872

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Христиния Георгиевна

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1875

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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