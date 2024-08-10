Горемыкина (Грошикова) Ирина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Грошиков Герасим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1861
Рождение ребёнка
23.02.1863
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович
Рождение ребёнка
12.12.1864
Сын: Горемыкин Спиридон Георгиевич
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович
Рождение ребёнка
08.07.1866
Сын: Горемыкин Антон Георгиевич
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович
Рождение ребёнка
20.04.1869
Сын: Горемыкин Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович
Рождение ребёнка
18.03.1872
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Дарья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1872
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Христиния Георгиевна
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович
Рождение ребёнка
28.09.1875
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Горемыкин Георгий Архипович
Смерть
Неизвестно