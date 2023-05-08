Грошиков Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Грошиков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1820
Сын: Грошиков Герасим Иванович
Мать ребёнка: Грошикова Анна Самойловна
Бракосочетание
11.10.1824
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Грошиков Терентий Иванович
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Грошикова Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно