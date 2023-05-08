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Грошиков Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Грошиков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1820

Сын: Грошиков Герасим Иванович

Мать ребёнка: Грошикова Анна Самойловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.10.1824

Жена: Грошикова Феодосия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Грошиков Терентий Иванович

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Грошикова Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Грошикова Феодосия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Анна Самойловна

Смерть
Неизвестно