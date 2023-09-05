Володина (Грошикова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 или 1839
Дата смерти04.01.1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839
Отец: Грошиков Иван Никитич
Бракосочетание
27.01.1856
Рождение ребёнка
08.03.1859
Дочь: Володина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Володин Федор Романович
Рождение ребёнка
09.01.1861
Отец ребёнка: Володин Федор Романович
Рождение ребёнка
05.11.1861
Сын: Володин Михаил
Рождение ребёнка
19.05.1863
Отец ребёнка: Володин Федор Романович
Рождение ребёнка
05.08.1866
Дочь: Володина Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Володин Федор Романович
Рождение ребёнка
10.08.1868
Сын: Володин Василий Федорович
Отец ребёнка: Володин Федор Романович
Смерть
04.01.1869