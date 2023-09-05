Володина (Грошикова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Грошикова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 или 1839

Дата смерти

04.01.1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839

Отец: Грошиков Иван Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1856

Муж: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1859

Дочь: Володина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1861

Сын: Володин Иван Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1861

Сын: Володин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1863

Сын: Володин Петр Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1866

Дочь: Володина Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Володин Василий Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
04.01.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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