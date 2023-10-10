Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

19.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1868 ст.

Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Мать: Герценберг Дора

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
16.11.1899 ст.

Жена: Герценберг Хайя Гуневна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Дочь: Эйде Песе Йосселевна-Гиршевна

Мать ребёнка: Герценберг Хайя Гуневна

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
Неизвестно
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