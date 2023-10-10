Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович
Место рождения
Дата рождения19.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1868 ст.
Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Мать: Герценберг Дора
Бракосочетание
16.11.1899 ст.
Жена: Герценберг Хайя Гуневна
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Дочь: Эйде Песе Йосселевна-Гиршевна
Мать ребёнка: Герценберг Хайя Гуневна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно