Герценберг (Гунау) Хайя Гуневна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гунау Гуне
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Дочь: (Герценберг) Эйде Песе Йосселевна-Гиршевна
Отец ребёнка: Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович
Смерть
Неизвестно