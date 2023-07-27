Герценберг (Гунау) Хайя Гуневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герценберг (Гунау) Хайя Гуневна

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гунау Гуне

Мать: не указана

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
16.11.1899 ст.

Муж: Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Дочь: (Герценберг) Эйде Песе Йосселевна-Гиршевна

Отец ребёнка: Герценберг Йосель (?) Гирш Элиасович

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
Неизвестно

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