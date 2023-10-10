Строганов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1698
Дата смерти17.11.1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1698
Место жительства
22.05.1722
Присвоен титул: Барон Российской империи
Бракосочетание
1723
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Строганов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Строганова Татьяна Васильевна
Работа или профессия
1725
Присвоен гражданский чин: действительный камергер.
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Строганова Мария Александровна
Мать ребёнка: Строганова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
1734
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1738
Сын: Строганов Самуил Александрович
Мать ребёнка: Строганова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1739
Дочь: Голицына Анна Александровна
Мать ребёнка: Строганова Елена Васильевна
Титул: баронесса.
Место жительства
1740
Барон, действительный статский советник, генерал-поручик. Выкупает село. Выходец из разбогатевших поморских крестьян, ставших благодаря своему врожденному уму и трудолюбию богатейшими купцами, солепро... Показать все
Бракосочетание
1746
Рождение ребёнка
02.12.1748
Дочь: Шаховская Варвара Александровна
Мать ребёнка: Строганова Мария Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1754
Кузьминки. Захоронен в церкви во имя Святителя Николая Чудотворца, Котельники.