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Строганов Александр Григорьевич

Место рождения

Гордеевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.11.1698

Дата смерти

17.11.1754

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

1677 г.р.

Жена

1706 г.р.
1716 г.р.
1722 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1698

Отец: Строганов Григорий Дмитриевич

Мать: Строганова Мария Яковлевна

Гордеевка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
22.05.1722
Москва, город федерального значения Москва
Присвоен титул: Барон Российской империи
Бракосочетание
1723

Жена: Строганова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Строганов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Строганова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1725
Москва, город федерального значения Москва
Присвоен гражданский чин: действительный камергер.
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Строганова Мария Александровна

Мать ребёнка: Строганова Татьяна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1734

Жена: Строганова Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1738

Сын: Строганов Самуил Александрович

Мать ребёнка: Строганова Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1739

Дочь: Голицына Анна Александровна

Мать ребёнка: Строганова Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: баронесса.
Место жительства
1740
Барон, действительный статский советник, генерал-поручик. Выкупает село. Выходец из разбогатевших поморских крестьян, ставших благодаря своему врожденному уму и трудолюбию богатейшими купцами, солепро... Показать все
Бракосочетание
1746

Жена: Строганова Мария Артемьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.12.1748

Дочь: Шаховская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Строганова Мария Артемьевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.11.1754
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки. Захоронен в церкви во имя Святителя Николая Чудотворца, Котельники.
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