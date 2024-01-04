Строганова (Дмитриева-Мамонова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Дмитриева-Мамонова) Елена Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1716

Дата смерти

Около 1744

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1734

Муж: Строганов Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1738

Сын: Строганов Самуил Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1739

Дочь: Голицына Анна Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: баронесса.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1744
Москва, город федерального значения Москва
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