Строганова (Дмитриева-Мамонова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиОколо 1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1734
Рождение ребёнка
Между 1735 и 1738
Сын: Строганов Самуил Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1739
Дочь: Голицына Анна Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Титул: баронесса.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1744