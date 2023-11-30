Строганова (Шереметева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Шереметева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.01.1706

Дата смерти

13.04.1728

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1706

Отец: Шереметев Василий Петрович

Мать: Шереметева Анастасия Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1723

Муж: Строганов Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Строганов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Строганова Мария Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.1728
Москва, город федерального значения Москва
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