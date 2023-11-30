Строганова (Шереметева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1706
Дата смерти13.04.1728
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1706
Бракосочетание
1723
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Строганов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Строганова Мария Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.04.1728