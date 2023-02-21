Шипицын Николай Григорьевич
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шипицын Савелий Григорьевич
Мать: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шипицын Филимон Николаевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шипицын Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицын ?
Мать ребёнка: Шипицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
Неизвестно