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Шипицын Николай Григорьевич

Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шипицын Савелий Григорьевич

Мать: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шипицын Филимон Николаевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шипицын Петр Николаевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицын ?

Мать ребёнка: Шипицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
Неизвестно
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