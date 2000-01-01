Шипицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шипицын Филимон Николаевич
Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шипицын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицын ?
Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно