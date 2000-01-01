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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шипицын Филимон Николаевич

Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шипицын Петр Николаевич

Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицын ?

Отец ребёнка: Шипицын Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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