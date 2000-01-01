Шипицын Петр Николаевич
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Шипицын Николай Григорьевич
Мать: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Шипицына Анна Федоровна
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно