Шипицын Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Петр Николаевич

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шипицын Николай Григорьевич

Мать: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шипицын Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Шипицына Анна Федоровна

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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