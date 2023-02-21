Шипицын Савелий Григорьевич
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1782
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Шипицын Григорий
Мать: не указана
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шипицын Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шипицын Матвей Савельевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева ?
Мать ребёнка: Шипицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
1857
д. Бучанская Тарского уезда