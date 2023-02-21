Шипицын Савелий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Савелий Григорьевич

Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1782

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Шипицын Григорий

Мать: не указана

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шипицын Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Матвей Савельевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева ?

Мать ребёнка: Шипицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
1857
д. Бучанская Тарского уезда