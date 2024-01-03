Абрам Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрам Алексеев

Абрам Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Алексей Васильев

Мать: (Бондарева) Марфа Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евфимия Абрамова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Абрамова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Василий Абрамов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Смерть
1821

Мы используем куки для улучшения работы сайта.