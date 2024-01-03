Абрам Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Алексей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евфимия Абрамова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Абрамова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Василий Абрамов
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Смерть
1821