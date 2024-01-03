(Бондарева) Марфа Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондарева) Марфа Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733

Сын: Трофим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение
1744

Отец: Бондарев Федосей Иванов

Мать: Бондарева Екатерина Екимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Абрам Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Смерть
Неизвестно

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