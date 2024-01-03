(Бондарева) Марфа Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Трофим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Абрам Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно