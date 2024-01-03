Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Алексеев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евфимия Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Василий Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Алексеев
Смерть
1812