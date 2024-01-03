Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Алексеев

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евфимия Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Алексеев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Алексеев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Василий Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Алексеев

Смерть
1812

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