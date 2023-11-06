Талалаева Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалалаева Анна Герасимовна

Талалаева Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Талалаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович

Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Талалаев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович

Рождение ребёнка
12.06.1898

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талалаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close