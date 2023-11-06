Талалаева Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1895
Сын: Талалаев Семен Васильевич
Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
12.06.1898
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Талалаев Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно