Талалаев Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1895
Рождение ребёнка
25.12.1938
Сын: Талалаев Александр Семенович
Мать ребёнка: Талалаева Варвара
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Талалаева Варвара
Будовиж, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1942
Дочь: Никитина Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Талалаева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талалаева Варвара
Смерть
Неизвестно