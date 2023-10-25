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Талалаев Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1895

Отец: Талалаев Василий Павлович

Мать: Талалаева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
25.12.1938

Сын: Талалаев Александр Семенович

Мать ребёнка: Талалаева Варвара

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Талалаева Варвара

Будовиж, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1942

Дочь: Никитина Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Талалаева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалаева Варвара

Смерть
Неизвестно
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