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Пётр Петров

Место рождения

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1793

Жена: Матрона Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1795

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
04.06.1798

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
17.03.1801

Дочь: Дария Петрова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
15.09.1809

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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