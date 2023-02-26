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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Исидор Петров
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1788
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: ?