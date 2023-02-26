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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Исидор Петров

Отец ребёнка: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Трофим Петров

Отец ребёнка: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1788

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
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