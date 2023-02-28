Трофим Петров
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1803
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
03.03.1805
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
08.09.1807
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Николай Трофимов
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьева
Смерть
Неизвестно