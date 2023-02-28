Трофим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Петров

Трофим Петров

avatar

Место рождения

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: ?

Мать: ?

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1803

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1805

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1807

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Николай Трофимов

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close