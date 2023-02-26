Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлева

Место рождения

д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1793

Муж: Пётр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1795

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
04.06.1798

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
17.03.1801

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
15.09.1809

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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