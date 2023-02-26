Матрона Яковлева
Место рожденияд.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.10.1793
Муж: Пётр Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1795
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
04.06.1798
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
17.03.1801
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
15.09.1809
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Смерть
Неизвестно