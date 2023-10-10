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Бобров Филипп Михайлович

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Бобров Михаил Яковлевич

Мать: Боброва Екатерина Андреевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Жена: Боброва Фёкла Сергеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.

Сын: Бобров Павел Филиппович

Мать ребёнка: Боброва Фёкла Сергеевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.74-75 (Рождение №-76м)
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Дочь: - Анна Филипповна

Мать ребёнка: Боброва Фёкла Сергеевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.32-33 (Рождение №-65ж)
Смерть
После 1918
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