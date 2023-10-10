Бобров Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Жена: Боброва Фёкла Сергеевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Боброва Фёкла Сергеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.74-75 (Рождение №-76м)
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Дочь: - Анна Филипповна
Мать ребёнка: Боброва Фёкла Сергеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.32-33 (Рождение №-65ж)
Смерть
После 1918