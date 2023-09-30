Боброва (Куликова) Фёкла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Куликова) Фёкла Сергеевна

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: Куликов Сергей

Мать: Куликова (-) Елена Пахомовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Муж: Бобров Филипп Михайлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.

Сын: Бобров Павел Филиппович

Отец ребёнка: Бобров Филипп Михайлович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.74-75 (Рождение №-76м)
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Дочь: - (Боброва) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Бобров Филипп Михайлович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.32-33 (Рождение №-65ж)
Смерть
После 1918

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