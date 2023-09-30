Боброва (Куликова) Фёкла Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: Куликов Сергей
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Бобров Филипп Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.74-75 (Рождение №-76м)
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Дочь: - (Боброва) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Бобров Филипп Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.32-33 (Рождение №-65ж)
Смерть
После 1918