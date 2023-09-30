Боброва (-) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (-) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869 ст.

Муж: Бобров Михаил Яковлевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Бобров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бобров Михаил Яковлевич

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Бобров Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Бобров Михаил Яковлевич

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1887

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