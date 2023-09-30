Бобров Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1845 ст.
Дата смертиПосле 1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1869 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Мать ребёнка: Боброва (-) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Мать ребёнка: Боброва (-) Екатерина Андреевна
Смерть
После 1905 ст.