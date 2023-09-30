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Бобров Михаил Яковлевич

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1845 ст.

Дата смерти

После 1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
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Рождение
Вычислено 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
До 1869 ст.

Жена: Боброва (-) Екатерина Андреевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Бобров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Боброва (-) Екатерина Андреевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Бобров Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Боброва (-) Екатерина Андреевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1905 ст.

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