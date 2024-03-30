Калякина (Маркелова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калякина (Маркелова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Николай Иванович

Мать: Маркелова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1985

Сын: Калякин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Калякин Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.02.2000

Сын: Калякин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Калякин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Калякин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калякин Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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