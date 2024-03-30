Калякина (Маркелова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1985
Сын: Калякин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Калякин Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.02.2000
Сын: Калякин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Калякин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Калякин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно