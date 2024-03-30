Калякин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1985
Сын: Калякин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Калякина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.2000
Сын: Калякин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Калякина Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Калякина Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно