Калякин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалякин Александр Александрович

Калякин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Калякина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1985

Сын: Калякин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Калякина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.2000

Сын: Калякин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Калякина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Калякина Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калякина Галина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close