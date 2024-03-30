Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1969

Дочь: Крымзина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1971

Сын: Маркелов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1983

Сын: Маркелов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.?

Сын: Маркелов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калякина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Николай Иванович

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