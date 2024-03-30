Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1969
Дочь: Крымзина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1971
Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1983
Сын: Маркелов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.03.?
Сын: Маркелов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калякина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Маркелов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно