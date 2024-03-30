Маркелов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калякина (Маркелова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.?
Сын: Маркелов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1969
Дочь: Крымзина (Маркелова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
23.11.1971
Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1983
Сын: Маркелов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно