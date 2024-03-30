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Маркелов Николай Иванович

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Место рождения

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941

Отец: Маркелов Иван Алексеевич

Мать: Маркелова Вера Алексеевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калякина (Маркелова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.?

Сын: Маркелов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1969

Дочь: Крымзина (Маркелова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1971

Сын: Маркелов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1983

Сын: Маркелов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маркелова (Ермолаева) Любовь Николаевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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