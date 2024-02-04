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Маркелов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1914

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914

Отец: Маркелов Алексей Андреевич

Мать: Семенова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Маркелов Александр Иванович

Мать ребёнка: Маркелова Вера Алексеевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1941

Сын: Маркелов Николай Иванович

Мать ребёнка: Маркелова Вера Алексеевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.?

Дочь: Маркелова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Маркелова Вера Алексеевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова Вера Алексеевна

Смерть
?.12.1941
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