Маркелов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1914
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Маркелов Александр Иванович
Мать ребёнка: Маркелова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
22.05.1941
Сын: Маркелов Николай Иванович
Мать ребёнка: Маркелова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.?
Дочь: Маркелова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Маркелова Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941