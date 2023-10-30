Шаров Василий Евсигнеев
Место рождения
Дата рождения09.04.1894
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894
Отец: Евстигней Захаров
Мать: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961