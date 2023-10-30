Шаров Василий Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Василий Евсигнеев

Шаров Василий Евсигнеев

Место рождения

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.04.1894

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1894

Отец: Евстигней Захаров

Мать: Татьяна Сергеева

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Шарова Матрона Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Матрона Николаевна

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close