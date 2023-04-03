Татьяна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Захаров

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шаров Иван Евсигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: Мария Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Шаров Дмитрий Евсигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1894

Сын: Шаров Василий Евсигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Алексей Евсигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1900

Сын: Петр Евсигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1902

Сын: Яков Евсигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Захаров

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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