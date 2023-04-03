Татьяна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шаров Иван Евсигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
28.03.1888
Дочь: Мария Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
21.10.1891
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
09.04.1894
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
18.05.1896
Сын: Алексей Евсигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
22.06.1900
Сын: Петр Евсигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Рождение ребёнка
08.10.1902
Сын: Яков Евсигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Захаров
Смерть
Неизвестно