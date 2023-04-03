Егорова (Шарова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Шарова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Василий Евсигнеев

Мать: Шарова Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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