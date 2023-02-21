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Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

07.03.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Домна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1786
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1786 года с. Купавны за №9 числится жена Пономаря Михайлы Данилова - 20 лет. (ОХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.551 Исповедальные ведомости Богородского уезда 1786 год.)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Место жительства
1789
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1789 года села Купавны в доме 4 за №8 числится жена Пономаря Михайлы Данилова - 24 года. На исповеди была.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Место жительства
1790
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1790 года села Купавны в доме 4 за № 8 числится жена пономаря Михайлы Данилова, Марфа Алексеева - 25 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.626 лл. 288 Исповедальная в... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Место жительства
23.10.1802
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости церкви Живоначальной Троицы 1802 года села Купавны в доме 4 за №6 числится жена пономаря Михайлы Данилова, Марфа Алексеева - 37 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.7... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Павла Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Данилов

Место жительства
02.01.1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1816 года села Купавны числится просвирница умершего пономаря Михайлы Данилова, бывшего при оной Троицкой церкви жена вдова Марфа Алексеева - 50 лет.
Место жительства
1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1816 года села Купавны в доме № 5 за № 11 числится просвирница умершего пономаря Михайлы Данилова жена Марфа Алексеева - 51 год.
Место жительства
1823
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны в семье просвирни означенной церкви Марьи Михайловой числится у нее на пропитании ее мать, означенной церкви умершего пономаря Михайлы Данилова... Показать все
Место жительства
25.02.1834
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, за № 5 числится бывшая просвирня оной Троицкой церкви умершего пономаря Михайло Данилова жена вдова ... Показать все
Место жительства
16.09.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке священно-церковно служителей и их семей Борогодского уезда 1850 года Троицкой однокомплектной, что в селе Купавна. Женский по заштатные: Умершего пономаря настоящей церкви Ми... Показать все
Смерть
07.03.1851
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от престарелости
Похороны
10.03.1851
На отведенном кладбище
№ 12. Села Купавны Троицкой церкви пономарская женка вдова Марфа Алексеева – 87. Погребение чинил местный священник Дмитрий Георгиев Крылов. При чем были: дьякон Семен Федоров Измайлов, дьячок Алексан... Показать все
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