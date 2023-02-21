Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти07.03.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Домна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Место жительства
1786
Согласно исповедальной ведомости 1786 года с. Купавны за №9 числится жена Пономаря Михайлы Данилова - 20 лет. (ОХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.551 Исповедальные ведомости Богородского уезда 1786 год.)
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Место жительства
1789
Согласно исповедальной ведомости 1789 года села Купавны в доме 4 за №8 числится жена Пономаря Михайлы Данилова - 24 года. На исповеди была.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Место жительства
1790
Согласно исповедальной ведомости 1790 года села Купавны в доме 4 за № 8 числится жена пономаря Михайлы Данилова, Марфа Алексеева - 25 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.626 лл. 288 Исповедальная в... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Место жительства
23.10.1802
Согласно исповедальной ведомости церкви Живоначальной Троицы 1802 года села Купавны в доме 4 за №6 числится жена пономаря Михайлы Данилова, Марфа Алексеева - 37 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.7... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Павла Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Данилов
Место жительства
02.01.1816
Согласно ревизской сказке 1816 года села Купавны числится просвирница умершего пономаря Михайлы Данилова, бывшего при оной Троицкой церкви жена вдова Марфа Алексеева - 50 лет.
Место жительства
1816
Согласно исповедальной ведомости 1816 года села Купавны в доме № 5 за № 11 числится просвирница умершего пономаря Михайлы Данилова жена Марфа Алексеева - 51 год.
Место жительства
1823
Согласно клировой ведомости Троицкой церкви села Купавны в семье просвирни означенной церкви Марьи Михайловой числится у нее на пропитании ее мать, означенной церкви умершего пономаря Михайлы Данилова... Показать все
Место жительства
25.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года Троицкой церкви села Купавны священнослужителей их жен и детей, за № 5 числится бывшая просвирня оной Троицкой церкви умершего пономаря Михайло Данилова жена вдова ... Показать все
Место жительства
16.09.1850
Согласно ревизской сказке священно-церковно служителей и их семей Борогодского уезда 1850 года Троицкой однокомплектной, что в селе Купавна. Женский по заштатные: Умершего пономаря настоящей церкви Ми... Показать все
Смерть
07.03.1851
Причина смерти: от престарелости
Похороны
10.03.1851
На отведенном кладбище
№ 12. Села Купавны Троицкой церкви пономарская женка вдова Марфа Алексеева – 87. Погребение чинил местный священник Дмитрий Георгиев Крылов. При чем были: дьякон Семен Федоров Измайлов, дьячок Алексан... Показать все