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Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

27.12.1850

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михаил Данилов

Мать: Марфа Алексеева

Смерть
27.12.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: От рака
Похороны
30.12.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 51. Троицкой церкви просвирня Марья Михайлова (https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1802/ Метрическая книга Троицкой церкви с. Купавна 1850 г.)
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