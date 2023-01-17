Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти27.12.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михаил Данилов
Мать: Марфа Алексеева
Смерть
27.12.1850
Причина смерти: От рака
Похороны
30.12.1850
№ 51. Троицкой церкви просвирня Марья Михайлова (https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_1802/ Метрическая книга Троицкой церкви с. Купавна 1850 г.)